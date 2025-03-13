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Trump’ın Rusya’yı tehdidine Putin’den üniformalı gözdağı

Trump’ın Rusya’yı tehdidine Putin’den üniformalı gözdağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 10:06
ABD Başkanı Trump Zelenski'yi işaret ederek, "Burada daha önce barış istemiyor gibi görünen birisi vardı. Şimdi kabul etti." ifadesini kullandı. ABD heyetinin Rusya'ya gittiğini duyuran Trump, "Umuyorum ki ateşkese ulaşacağız" dedi. Rusya'ya da tehditlerde de bulunan Trump, "İstersem Rusya'yı mahvedebilirim. Finansal açıdan Rusya'yı yıkabiliriz ama bunu istemiyorum" diye konuştu. Bu açıklamaların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilginç bir adım geldi. Putin askeri üniforma giyerek Ukrayna ordusunun kontrolündeki Kursk bölgesinde bir komuta merkezini ziyaret etti. Bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı.
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Trump’ın Rusya’yı tehdidine Putin’den üniformalı gözdağı
Trump’ın tehdidine Putin’den üniformalı gözdağı
Trump’ın tehdidine Putin’den üniformalı gözdağı
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