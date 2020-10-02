Trump'ın Covid-19'a yakalanması bir seçim oyunu mu? Uzman isimden A Haber canlı yayınında flaş sözler

ABD Başkanı Donal Trump ve eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 3 Kasım seçimlerine sayılı günler kala Trump'ın koronavirüse yakalandığının açıklanması bir seçim oyunu mu? Bu iddiayı A Haber canlı yayınında Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Murat Ferman yorumladı. Ferman, "Seçimin ertelenmesi ve iptal edilmesine yönelik bir hamle mi soruları dile getirildi. Ben buna düşük bir ihtimal veriyorum. Önümüzdeki günler birbirini tetikleyecek birçok yeni gelişme olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donal Trump ve eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 3 Kasım seçimlerine sayılı günler kala Trump'ın koronavirüse yakalandığının açıklanması bir seçim oyunu mu? Bu iddiayı A Haber canlı yayınında Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Murat Ferman yorumladı. Ferman, "Seçimin ertelenmesi ve iptal edilmesine yönelik bir hamle mi soruları dile getirildi. Ben buna düşük bir ihtimal veriyorum. Önümüzdeki günler birbirini tetikleyecek birçok yeni gelişme olabilir." ifadelerini kullandı.