02 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Trump'ın Covid-19'a yakalanması bir seçim oyunu mu? Uzman isimden A Haber canlı yayınında flaş sözler

Trump'ın Covid-19'a yakalanması bir seçim oyunu mu? Uzman isimden A Haber canlı yayınında flaş sözler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2020 17:24
Güncelleme:02.10.2020 21:45
ABD Başkanı Donal Trump ve eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 3 Kasım seçimlerine sayılı günler kala Trump'ın koronavirüse yakalandığının açıklanması bir seçim oyunu mu? Bu iddiayı A Haber canlı yayınında Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Murat Ferman yorumladı. Ferman, "Seçimin ertelenmesi ve iptal edilmesine yönelik bir hamle mi soruları dile getirildi. Ben buna düşük bir ihtimal veriyorum. Önümüzdeki günler birbirini tetikleyecek birçok yeni gelişme olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donal Trump ve eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 3 Kasım seçimlerine sayılı günler kala Trump'ın koronavirüse yakalandığının açıklanması bir seçim oyunu mu? Bu iddiayı A Haber canlı yayınında Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Murat Ferman yorumladı. Ferman, "Seçimin ertelenmesi ve iptal edilmesine yönelik bir hamle mi soruları dile getirildi. Ben buna düşük bir ihtimal veriyorum. Önümüzdeki günler birbirini tetikleyecek birçok yeni gelişme olabilir." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Trump'ın Covid-19'a yakalanması bir seçim oyunu mu?
Trump'ın Covid-19'a yakalanması bir seçim oyunu mu?
Sağlık Bakanlığı 2 Ekim gününe ait verileri açıkladı
Sağlık Bakanlığı 2 Ekim gününe ait verileri açıkladı
İşte Azerbaycan ordusuna kalan ganimetler...
İşte Azerbaycan ordusuna kalan ganimetler...
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan hamlesi
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan hamlesi
Kaşıkçı cinayetinin 2. yılı!
Kaşıkçı cinayetinin 2. yılı!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ermenistan ordusuna ağır darbe
Ermenistan ordusuna ağır darbe
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkel'den Türkiye açıklaması
Merkel'den Türkiye açıklaması
Ateşkes için Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli
"Ateşkes için Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli"
Başkan Erdoğan Konya'da Hz. Mevlana türbesini ziyaret etti
Başkan Erdoğan Konya'da Hz. Mevlana türbesini ziyaret etti
Daha Fazla Video Göster