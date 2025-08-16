Trump ve Putin zirvesinden ne çıktı? Kazananı kim oldu?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği kritik zirvenin ardından görüşmeyle ilgili detayları FOX News kanalına açıkladı. “Birçok noktada anlaştık ama çok fazla değil. Biliyorsunuz, bir iki oldukça önemli konu var. Ama bence artık bunlara ulaşılabilir.” sözlerini kullanan Trump, “Gerisi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'de olacak.” dedi. "Trump ve Putin arasındaki görüşmeden ne çıktı? liderlerin mesajları nasıl okunmalı? Bu görüşme Karadeniz'de barış getirecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç.dr. Merve Suna Özel Özcan değerlendirdi.

