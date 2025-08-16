16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Trump ve Putin zirvesinden ne çıktı? Kazananı kim oldu?
Trump ve Putin zirvesinden ne çıktı? Kazananı kim oldu?

Trump ve Putin zirvesinden ne çıktı? Kazananı kim oldu?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 10:34
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği kritik zirvenin ardından görüşmeyle ilgili detayları FOX News kanalına açıkladı. “Birçok noktada anlaştık ama çok fazla değil. Biliyorsunuz, bir iki oldukça önemli konu var. Ama bence artık bunlara ulaşılabilir.” sözlerini kullanan Trump, “Gerisi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'de olacak.” dedi. "Trump ve Putin arasındaki görüşmeden ne çıktı? liderlerin mesajları nasıl okunmalı? Bu görüşme Karadeniz'de barış getirecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç.dr. Merve Suna Özel Özcan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump ve Putin zirvesinden ne çıktı? Kazananı kim oldu?
56 belediye başkanı AK Parti’ye geçti
56 belediye başkanı AK Parti’ye geçti
Trump ve Putin zirvesinden ne çıktı?
Trump ve Putin zirvesinden ne çıktı?
Murat Kapki Özel’i yalanladı
Murat Kapki Özel’i yalanladı
DEM Parti’den YPG açıklaması!
DEM Parti’den YPG açıklaması!
Trump’tan Putin’e gövde gösterisi!
Trump'tan Putin'e gövde gösterisi!
3 saatlik zirve! Ne ateşkes ne barış
3 saatlik zirve! Ne ateşkes ne barış
29 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon!
29 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon!
Alaska Zirvesi’nden ne ateşkes ne barış çıktı!
Alaska Zirvesi’nden ne ateşkes ne barış çıktı!
Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara incir ikramı
Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara incir ikramı
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu!
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu!
Meteoroloji’den fırtına ve aşırı sıcak uyarısı!
Meteoroloji'den fırtına ve aşırı sıcak uyarısı!
Trump ve Putin toprak pazarlığı mı yapacak?
Trump ve Putin toprak pazarlığı mı yapacak?
Daha Fazla Video Göster