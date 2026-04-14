Trump ve Netanyahu için "cehennem ikilisi" manşeti

Alman Stern dergisi, son sayısının kapağında "Cehennem İkilisi" başlığıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ve Donald Trump’ı hedef alarak, bu ikilinin yürüttüğü kaotik politikaların dünya ekonomisini felaketin eşiğine getirdiğini gözler önüne serdi. Özellikle Almanya ekonomisinin bu süreçten ağır darbe aldığı vurgulanırken, Batı dünyasında İsrail’e olan desteğin hızla eridiği ve küresel bir enerji krizinin kapıda olduğu belirtildi. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Avrupa’da değişen dengeleri ve sokağa yansıyan ekonomik faturayı çarpıcı örneklerle analiz etti.