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Trump-Putin zirvesinin şifreleri! Rusya-Ukrayna savaş sona mı eriyor?

Trump-Putin zirvesinin şifreleri! Rusya-Ukrayna savaş sona mı eriyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 11:56
ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Putin'le de kritik bir telefon görüşmesi yaptı. "Savaşı sona erdirmek için Putin ile anlaştık" diyen Trump ekibine barış müzakerelerinin derhal başlatılması için talimat verdiğini söyledi. Putin ile Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini de sözlerine ekleyen Trump, Ukrayna'ya NATO yolunu kapattı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dr.  Tolga Sakman değerlendirdi.
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Trump-Putin zirvesinin şifreleri! Rusya-Ukrayna savaş sona mı eriyor?
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