ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Suudi Arabistan'da başlayan görüşmelere ilişkin konuştu. Masaya davet edilmeyen Kiev'in tepkilerine sert sözlerle yanıt veren cumhuriyetçi lider, "Ukrayna çok önceden anlaşma yapabilirdi, ancak Biden'ın aklıyla savaşı uzatmayı seçti" dedi. Ukrayna lideri Zelenskiy'nin de, halkın desteğini kaybettiğini iddia etti.

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