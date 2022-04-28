28 Nisan 2022, Perşembe
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Transdinyester neden önemli? Savaş yayılıyor mu? Savaş Moldova'ya sıçrar mı?
Moldova'daki Rusya destekli ayrılıkçı bölge Transdinyester'deki gizemli patlamalar, Ukrayna savaşının yayılmasıyla ilgili endişeleri artırdı. Transdinyester bölgesine hat çekilebileceğine ilişkin açıklamalar, savaşın 3. ülkeye sıçrama ihtimalini gündeme getirdi. Transdinyester neden önemli? Savaş yayılıyor mu? Savaş Moldova'ya sıçrar mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.