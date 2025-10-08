08 Ekim 2025, Çarşamba

Trafikte cezalar artıyor! İşte madde madde yeni trafik cezaları
Trafikte cezalar artıyor! İşte madde madde yeni trafik cezaları

Giriş: 08.10.2025 10:52
Trafik cezalarını artıracak kanun teklifi bu hafta Genel Kurul'a gelecek. Yeni teklif kırmızı ışık ihlalinden hız sınırlarına; yol kesmeden, yarış yapmaya kadar pek çok başlıkta cezaları artırıyor. Hangi hatayı yapan ne kadar ceza ödeyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Erşan Karaca konuğu avukat Aylin Esra Eren ile konuştu.
