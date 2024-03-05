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Trafik kazası geçiren Mustafa Destici taburcu edildi

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Giriş: 05.03.2024 12:08
Seçim çalışmaları için gittiği Tokat’ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, hastaneden taburcu edildi. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Destici, “Ayağımda çatlağa bağlı ödem var. Seçim süreci boyunca dizlik kullanacağım.” dedi.
Trafik kazası geçiren Mustafa Destici taburcu edildi
Trafik kazası geçiren Mustafa Destici taburcu edildi
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