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Toryum gerçeği ve şüpheli bir uçak kazası

Toryum gerçeği ve şüpheli bir uçak kazası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 16:42
"Türkiye'nin sahip olduğu toryumun toplam değeri yaklaşık 70 trilyon 400 milyar dolar.'' dedi ve öldü. 30 Kasım 2007'de Isparta'da düşen uçakta ekibiyle beraber hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi'nin hocası Profesör Engin Arık ve şaibeli helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu hep toryumdan bahsetti. İşte gariplikler silsilesi..
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Toryum gerçeği ve şüpheli bir uçak kazası
Toryum gerçeği ve şüpheli bir uçak kazası
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