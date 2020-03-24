Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü açıkladı! Kuru gıda stokları yeterli mi?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya geneline yayılırken, her ülke virüsle mücadele yöntemlerini geliştirmeye devam ediyor. Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri üst düzeye çıkardı. 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma sınırlandırılması getirilirken diğer vatandaşlara da evden çıkmama uyarısı yapıldı. Bu kapsamda evlerinden çıkmayan vatandaşlar kuru gıda stoğuna başladı. Peki kuru gıda stokları yeterli mi? Tedarik zinciri ve üreticilerde durum ne? A Haber'e konuk olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal detayları anlattı...