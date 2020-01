Toprak Dede’ye (Hayrettin Karaca) veda |Video

Hayatını kaybeden 'Toprak Dede' lakaplı TEMA Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi. Törende TEMA vakfı gönüllüleri ve dostları Karaca'yı yalnız bırakmadı.

TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca için ilk tören Cemal Reşit Rey'de düzenlendi



97 yaşında hayatını kaybeden TEMA Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi. Törende 'Toprak Dede' olarak tanınan Karaca'nın hayatından kesitlerin yer aldığı video gösterimi yapıldı.





"HAYATTA HER ŞEYE TUTKUYLA YAKLAŞIYORDU"

Törende konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Hayrettin Bey çok tutkuluydu. Hayatta her şeye tutkuyla yaklaşıyordu. Çok iyi bir Atatürkçü'ydü. Tüm Atatürk ilke ve inkılaplarının peşindeydi herkese anlatmaya çalışırdı okurdu. Sürekli okurdu. Çok ciddi bir vatanseverdi. Ülkenin her yerinde Anadolu'yu Trakya'yı kültürünü, dilini hepsini çok severdi. Çocuklar, gençler, kadınlar ve gönüllüleri çok severdi. Kadınlara çok inanırdı. Eminim o buralarda bir yerlerde " dedi.



"TÜRKİYE ÇÖL OLMASIN DİYE YOLA ÇIKTIK"

Törene katılan Tekfen Holding Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit ise "Biraz zorlanarak geldim ama bugün can dostumu yalnız bırakamazdım. Kendisine rahmet dilerken onun pek çok konuda ülkemize kılavuz olduğunu unutmayalım. TEMA Vakfı'nı kurarken bir telaş vardı. Doğadaki varlıklar daha hızlı kirletilmeye, yıpranmaya başlamıştı. Doğal varlıklar dediğimizde başta toprak, yeşil örtü, su, hava hepsi var. Erozyonla mücadele gibi konuları çok güzel anlattı. Türkiye çöl olmasın diye yola çıktık. Fakat yeşil örtüyü hiç unutmadık" ifadelerini kullandı.



Toprak Dede lakabıyla anılan Karaca, Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.