22 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.01.2020

Toprak Dede’ye (Hayrettin Karaca) veda |Video

Hayatını kaybeden 'Toprak Dede' lakaplı TEMA Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi. Törende TEMA vakfı gönüllüleri ve dostları Karaca'yı yalnız bırakmadı.

TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca için ilk tören Cemal Reşit Rey'de düzenlendi

97 yaşında hayatını kaybeden TEMA Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi. Törende 'Toprak Dede' olarak tanınan Karaca'nın hayatından kesitlerin yer aldığı video gösterimi yapıldı.



"HAYATTA HER ŞEYE TUTKUYLA YAKLAŞIYORDU"
Törende konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Hayrettin Bey çok tutkuluydu. Hayatta her şeye tutkuyla yaklaşıyordu. Çok iyi bir Atatürkçü'ydü. Tüm Atatürk ilke ve inkılaplarının peşindeydi herkese anlatmaya çalışırdı okurdu. Sürekli okurdu. Çok ciddi bir vatanseverdi. Ülkenin her yerinde Anadolu'yu Trakya'yı kültürünü, dilini hepsini çok severdi. Çocuklar, gençler, kadınlar ve gönüllüleri çok severdi. Kadınlara çok inanırdı. Eminim o buralarda bir yerlerde " dedi.

"TÜRKİYE ÇÖL OLMASIN DİYE YOLA ÇIKTIK"
Törene katılan Tekfen Holding Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit ise "Biraz zorlanarak geldim ama bugün can dostumu yalnız bırakamazdım. Kendisine rahmet dilerken onun pek çok konuda ülkemize kılavuz olduğunu unutmayalım. TEMA Vakfı'nı kurarken bir telaş vardı. Doğadaki varlıklar daha hızlı kirletilmeye, yıpranmaya başlamıştı. Doğal varlıklar dediğimizde başta toprak, yeşil örtü, su, hava hepsi var. Erozyonla mücadele gibi konuları çok güzel anlattı. Türkiye çöl olmasın diye yola çıktık. Fakat yeşil örtüyü hiç unutmadık" ifadelerini kullandı.

Toprak Dede lakabıyla anılan Karaca, Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Toprak Dede’ye veda
Toprak Dede’ye veda
İşte Kılıçdaroğlu'na siyasi ayak belgesi!
İşte Kılıçdaroğlu'na "siyasi ayak" belgesi!
Bakan Koca'dan Corona virüsü açıklaması
Bakan Koca'dan Corona virüsü açıklaması
Eczanelerde ilaç sıkıntı yok
"Eczanelerde ilaç sıkıntı yok"
Bakan Koca'dan canlı yayında grip İnfluenza açıklaması
Bakan Koca'dan canlı yayında grip (İnfluenza) açıklaması
FETÖ'cü Öz'e hesap sormaya gittim kaçtı
FETÖ'cü Öz'e hesap sormaya gittim kaçtı
İstanbul'da hayatını kaybeden...
İstanbul'da hayatını kaybeden...
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 'Demirtaş' açıklaması! Övgüyle bahsetti
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 'Demirtaş' açıklaması! Övgüyle bahsetti
FETÖ'cü İyidil MİT belgesine rağmen serbest bırakılmış
FETÖ'cü İyidil MİT belgesine rağmen serbest bırakılmış
Tasarruf derken zarar: 3 buçuk milyon TL
Tasarruf derken zarar: 3 buçuk milyon TL
İstanbul Havalimanı'nda virüs önlemi!
İstanbul Havalimanı'nda virüs önlemi!
İşte Kılıçdaroğlu'nun terörist ilan ettiği çocuklar!
İşte Kılıçdaroğlu'nun terörist ilan ettiği çocuklar!
Daha Fazla Video Göster