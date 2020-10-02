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Toplu ulaşımda HES kodu dönemi: İstanbulkartlar kişiselleştirilecek

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Giriş: 02.10.2020 12:47
İçişleri Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında şehir içi toplu ulaşımda HES Kodu şartı getirmesi sonrası belediyeler çalışmalara başladı. Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından iletilecek tanısı konmuş koronavirüs taşıyıcıları ya da temaslı olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkartları askıya alınacak. Bu çalışma kapsamında anonim olan İstanbulkartlar da kişiselleştirilecek.
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