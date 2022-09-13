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TOKİ sosyal konut projesinde tarihi gün! Proje nasıl olacak? İşte tanıtım klibi

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Giriş: 13.09.2022 14:54
Son dakika haberleri... Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’den sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Peki proje nasıl olacak? İşte dev projenin tanıtım klibi…
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