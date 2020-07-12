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Togo ve Moritanya Müslümanları Ayasofya Camii için kurban kesti
Ayasofya Camii için çeşitli ülkelerden destek mesajları gelirken, Afrika’nın mağdur ve mazlum Müslümanlarının Ayasofya Camii’nin ibadete açılması sonrasında kurban kesti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Batı Afrika’dan Togo ile Moritanya müslümanları kurban kesmelerine dair videolarını paylaştı.