TMT'ye ''illegal örgüt'' diyen Ayşenur Arslan'a en güzel yanıtı KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş vermiş

Halk TV Sunucusu Ayşenur Arslan’ın ‘’illegal örgüt’’ dediği Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkleri ve Türkiye için büyük öneme sahip. Kıbrıs’ın Kuvâ-yi Milliye’si olarak anılan Kıbrıs Türk’ünün şanlı direnişinin yuvası olan Türk Mukavemet Teşkilatı’nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Rauf Denktaş, Kurtlar Vadisi dizisinde anlatmıştı. A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında o sahneye yer verildi.

Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri büyük tepki çekmişti. Arslan'a toplumun her kesiminden tepkiler yağdı.

Canan Barlas ile Gündem programında, Rauf Denktaş'ın TMT'yi anlattığı sahneye yer verildi.

Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş şu ifadeleri kullanmıştı:

ABD, İngiltere, o zaman ki Sovyetler, kendi çıkarları açısından Kıbrıs meselesini Rumların, Yunanistan'ın lehine halletmişlerdi. Makarios'un 1960'da kurulmuş olan ortaklık cumhuriyetini niye yıktığına bakmaksızın; anayasa ölmüştür, gömülmüştür diyen ve bunu kabul etmeyen bizleri asi ilan eden, bu eli kanlı papazı meşru hükümet olarak tanıdıkları an Rumlar açısından Kıbrıs meselesi kendi lehlerine halledildiği noktasında kalmışlardı. Bugün 40 yıl sonra durum budur, değişen hiçbir şey yoktur. Bizim bu kanunsuzluğa mukavemetimiz devam etmektedir. Teslim olmuş değiliz. Buna rağmen Rum idaresini meşru hükümet yaptılar ve bunca yıldır bizden bu idareye boyun eğmemizi beklediler, mesele budur.

Dizide Türk Mukavemet Teşkilatı'nın duygu dolu andına da yer verilmişti.

TMT ANDI

Kıbrıs Türk'ünün yaşayış ve hürriyetine Kıbrıs Türkünün yaşayış ve hürriyetine, canına, malına ve her türlü anane ve mukaddesatına, her nereden ve kimden olursa olsun vaki olacak tecavüzlere karşı koymak için kendimi Türk Milletine adadım. Ölüm dahi olsa verilen her vazifeyi yapacağım. Bildiğim, gördüğüm, işittiğim ve bana emanet edilen her şeyi, canımdan aziz bilip, sonuna kadar muhafaza edeceğim. Gördüklerimi, işittiklerimi, hissettiklerimi ve bana emanet edilenleri, hiç kimseye ifşa etmeyeceğim. İfşaatın bir ihanet sayılacağını ve cezasının ölüm olacağını biliyorum.

Yukarıda sıralanan hususları harfiyen tatbik edeceğime, şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım üzerine söz verir ant içerim.