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TİP'li milletvekilinden skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir"

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Giriş: 06.02.2024 21:14
Güncelleme:06.02.2024 21:15
HDP’den istifa ettikten sonra TİP’e geçen İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ruşen Çakır’ın yayınına konuk olarak sorularını yanıtladı. Ahmet Şık’ın programda sarf ettiği “Devleti yıkmamız gerek”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir” sözleri ise tepkiyle karşılandı. Ahmet Şık hakkında katıldığı bir yayında sarfettiği sözlerle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
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