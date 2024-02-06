06 Şubat 2024, Salı
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TİP'li milletvekilinden skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir"
HDP’den istifa ettikten sonra TİP’e geçen İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ruşen Çakır’ın yayınına konuk olarak sorularını yanıtladı. Ahmet Şık’ın programda sarf ettiği “Devleti yıkmamız gerek”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir” sözleri ise tepkiyle karşılandı. Ahmet Şık hakkında katıldığı bir yayında sarfettiği sözlerle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.