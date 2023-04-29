29 Nisan 2023, Cumartesi
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TİP'li Ahmet Şık HDP'ye ağır çaktı ortalık fena karıştı! “Kürt faşisti ile uğraşamam”
Terör örgütü PKK'nın siyasi maşası HDP ile ittifak ortağı Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasındaki gerilim tavan yaptı. HDP'den kaçarak TİP'e sığınan milletvekili Ahmet Şık, HDP’ye çok ağır ifadelerle yüklendi. Şık sokakta sohbet ettiği vatandaşa "Selahattin’i (Demirtaş) çıkar HDP’den ortada HDP kalmaz. Ben Kürt faşisti ile uğraşamam." cümlesini kurdu. Bu sözler sonrası terör bloğunda hakaretler havalarda uçuştu. HDP kanadından gelen bir açıklamada Şık’a “Seni biz vekil yaptık. Faşist sensin, nankörsün, adaylıktan çekil” mesajı verildi.