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Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 12:55
Son dakika haberi... İngiltere'de temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber muhabiri Alpaslan Düven'in sorularını yanıtladı.
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