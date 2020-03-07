THY'den İdlib gazisi Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'ye doğum günü sürprizi | Video

THY, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında bacağı ile kolundan yaralanıp gazi olan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'ye uçakta doğum günü sürprizi yaptı. Görüntüleri AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk Twitter hesabından paylaştı. Külünk, "Ne güzel düşünce... İnsanın yüreğine dokunmak emeğine teşekkür etmek ne güzel.Kaptan Pilot ve uçuş ve yer ekibini tebrik ederiz." diye yazdı.

Türk Hava Yolları, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında bacağı ile kolundan yaralanıp, gazi olan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'ne bir sürpriz yaparak uçakta doğum gününü kutladı.

"NE GÜZEL DÜŞÜNCE"

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, "Teşekkürler THY İdlib Gazimiz Yusuf Taha Hanözü'ne uçakta doğum günü süprizi yaptılar Ne güzel düşünce İnsanın yüreğine dokunmak emeğine teşekkür etmek ne güzel milletimize ait hasletler Tüketmeyelim çoğaltalım zor değil Kaptan Pilot ve uçuş ve yer ekibini tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

DÜN TABURCU EDİLDİ

İdlib'de 27 Şubat günü rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü, tedavisinin tamamlanmasının ardından dün taburcu edildi. Gece yarısı memleketi Erzincan'ın Mimarsinan Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen Gazi Hanözü'nü, bugün Vali Ali Arslantaş, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile bazı kurum müdürleri ziyaret etti.

Anne Selime ve baba Abdullah Hanözü ile bir süre sohbet eden Vali Arslantaş, gazinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hanözü'nün tedavisinin tüm imkanlar kullanılarak devam edeceğini belirten Arslantaş, devletin tüm imkanları ile her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyen Arslantaş, Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü ile bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Hanözü ve ailesi, devletin süreç boyunca yanlarında olduğunu söyledi.