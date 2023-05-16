TFF yeni sezondaki yabancı kuralını resmen duyurdu! Kulüpler Birliği Vakfı hemfikir oldu

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ana gündem maddesi yeni sezon için yabancı kuralı olan toplantısı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklama ile yeni yabancı kuralının Pazartesi veya Salı günü resmiyete kazanacağını belirtmişti. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde mevcut 14 yabancılı (8+3) sistemin bir yıl daha devam etmesine karar verildi.