17 Mayıs 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
TFF yeni sezondaki yabancı kuralını resmen duyurdu! Kulüpler Birliği Vakfı hemfikir oldu
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ana gündem maddesi yeni sezon için yabancı kuralı olan toplantısı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklama ile yeni yabancı kuralının Pazartesi veya Salı günü resmiyete kazanacağını belirtmişti. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde mevcut 14 yabancılı (8+3) sistemin bir yıl daha devam etmesine karar verildi.