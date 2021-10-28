Tezkereye karşı CHP-HDP iş birliği! Geri adım kimleri rahatsız etti?

Suriye ve Irak tezkeresine karşı CHP - HDP iş birliği yaptı. Türkiye'nin resti büyükelçilere nasıl geri adım attırdı? Kriz isteyen aktörler büyükelçiliklerin geri adımını kabullenemedi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN