26 Mart 2022, Cumartesi
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Tevfik Göksu’dan CHP’li İBB'ye sert sözler: Kendi kurduğu kumpasa kendi düştü
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, A Haber ekranlarında katıldığı Gündem Özel programında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında eleştirilerde bulundu. İBB'nin zam konusunda oynadığı oyunu tablolarla deşifre eden Göksu "İmamoğlu kurduğu tuzağa kendisi düştü" ifadelerini kullandı. .