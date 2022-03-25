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Tevfik Göksu’dan CHP’li İBB'ye sert sözler: Kendi kurduğu kumpasa kendi düştü

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Giriş: 25.03.2022 23:53
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, A Haber ekranlarında katıldığı Gündem Özel programında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında eleştirilerde bulundu. İBB'nin zam konusunda oynadığı oyunu tablolarla deşifre eden Göksu "İmamoğlu kurduğu tuzağa kendisi düştü" ifadelerini kullandı. .
Tevfik Göksu’dan CHP’li İBB’ye sert sözler
Tevfik Göksu’dan CHP’li İBB'ye sert sözler
Tevfik Göksu’dan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiriler
Tevfik Göksu'dan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiriler
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