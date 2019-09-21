Teslim olan terörist anlattı: HDP PKK'nın legal partisidir |Video

Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist 4 yıl boyunca yaşadıklarını anlattı. Teröristin ifadeleri HDP ve PKK'nın nasıl bir birliktelik içinde olduğunu ortaya koydu. Terörist, HDP için "PKK'nın legal partisidir" ifadelerini kullandı.

"HDP, terör örgütü PKK'nın legal partisidir" dedi her şeyi tek tek anlattı.

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist 4 yılda yaşadıklarını anlattı. "HDP binasında örgüte yönlendirmeler not alışverişiyle yapılıyordu. Notları yazan, yönlendirenler genelde HDP'de dururdu. HDP'de yetkisi yokmuş ya da 'çaycı' gibi görülürdü. Asıl yetkili olan kişiler onlardı. Batı'da HDP, Doğu'da ise DBP olarak binalarında bekliyorlar." diyen teröristin her ifadesi, HDP ve PKK'nın bağını daha da kanıtladı.

"HDP BİNASINDA ÖRGÜTE YÖNLENDİRMELER NOT ALIŞVERİŞİYLE YAPILIYORDU"

İlk olarak İstanbul'daki HDP İl Başkanlığına yönlendirildiğini burada binanın üst katında bulunan gizli bölmede 6 gün kaldığını belirten S.T, şunları kaydetti: "Orada örgütün ideolojik kitaplarını okudum. Terör örgütü propagandası amaçlı sohbetler yapıyorduk. Daha sonra ise Diyarbakır'daki parti binasına yönlendirildim. Diyarbakır, Şırnak, Suriye ve Irak'ta kırsal bölgelerinde örgüte ait yerlerde kaldım. Irak'ın Gara bölgesinde 6 ay eğitim aldım. Dağdaki gençler gelmek istiyor, kamplardan kaçmaya çalışıyorlar. Örgütten kurtulmak istiyorlar fakat gelemiyorlar. HDP isterse bunu yapabilir. Bu nedenle annelerin yaptığı eyleme destek verilmesi gerekiyor. Bu acıyı hisseden her annenin bu eyleme destek vermesi gerekiyor." dedi.

"ÖLÜMÜN KIYISINDAYKEN..."

Terör örgütünden kaçıp devlete sığınan teröristin anlattıkları Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlatları için nöbette olan ailelerin ne kadar haklı oldıklarını bir kez daha kanıtladı. Öte yandan devlete teslim olduğunu ve etkin pişmanlık yasasından faydalandığını ifade eden S.T. "Ailemin yanındayım, ölümün kıyısındayken yeniden yaşama döndüm" dedi.