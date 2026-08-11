Terörün Türkiye'ye ekonomik maliyeti: 2,3 trilyon dolar

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terörün Türkiye ekonomisine yıllar içinde verdiği zarar da yeniden gündeme geldi. A Para Televizyonu Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, A Haber canlı yayınında terörün ekonomik bilançosuna ilişkin dikkat çeken rakamları paylaştı. Korkmaz'ın aktardığı verilere göre terörün Türkiye'ye toplam maliyeti 2,3 trilyon dolar olarak hesaplanırken, büyüme kaybının 511 milyar dolar, istihdam kaybının ise 2,5 milyon kişi olduğu belirtildi.