Terörsüz Türkiye süreci! Meclis Başkanı Kurtulmuş: Bu sefer başaracağız
Terörsüz Türkiye süreci! Meclis Başkanı Kurtulmuş: Bu sefer başaracağız

Giriş: 17.10.2025 12:09
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da "Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Lübnan'a saldırısına ilişkin, "İsrail'in dün akşamki saldırganlığı asla kabul edilemez, tasvip edilemez. İsrail'i bir kere daha en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş Terörsüz Türkiye sürecine dair, “Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak" diye konuştu.
