Terörsüz Türkiye için geri sayım

Türkiye'nin yaklaşık elli yıldır mücadele ettiği terör sorunu, önemli bir dönüm noktasına geldi. PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla fesih kongresinin tamamladığını açıkladı. Türkiye için tarihi bir eşik olarak görülen Terörsüz Türkiye süreci kapsamında artık gözler, açıklanacak resmi karara çevrildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Açıklamanın bugün saat 12.00 yada 13.00 sıralarında açıklamanın yapılmasını bekliyoruz." dedi. Öte yandan A Haber ekranlarına konuk olan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da, PKK'nın sonuç bildirgesinin hazır olduğunu ve artık sadece açıklamanın beklendiğini belirtti. İşte detaylar...