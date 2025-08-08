Terörsüz Türkiye hedefiyle ikinci toplantı

Meclis'te "Terörsüz Türkiye" hedefi ile kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün ikinci kez toplandı. Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katılıyor. 12 maddeden oluşan protokol ile hedeflerini ortaya koyan komisyon, terörün tamamen gündemden çıkarılması, milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi için kanun taslakları hazırlayacak.