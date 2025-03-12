Terörsüz Türkiye hedefi! MHP: CHP görüşünü netleştirmeden görüşmeyiz

Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye sürecinde CHP'ye kapıları kapattı. Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den geldi. Özdemir "Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden kendileriyle bu mesele hakkında herhangi bir temasımız olmayacak." dedi.

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