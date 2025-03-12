12 Mart 2025, Çarşamba
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Terörsüz Türkiye hedefi! MHP: CHP görüşünü netleştirmeden görüşmeyiz
Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye sürecinde CHP'ye kapıları kapattı. Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den geldi. Özdemir "Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden kendileriyle bu mesele hakkında herhangi bir temasımız olmayacak." dedi.