12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.12.2019

Teröristler tarafından yola döşenen EYP böyle imha edildi |Video

Teröristler tarafından yola döşenen EYP böyle imha edildi. Adıyaman’da terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan-18 Operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında Akçalı bölgesinde arama tarama yaptı. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı METİ Timi tarafından yapılan EYP kontrolü esnasında, PKK tarafından yola döşenmiş EYP tespit edildi. EYP'yi bulan jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan tedbirler sonrasında bölgeye patlayıcı madde imha timi (PAMİT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİ) sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce EYP imha edilirken, imha anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Jandarma ekipleri, bölgede son terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Genç YouTuber arkadaşını öldürdü
Genç YouTuber arkadaşını öldürdü
Üniversitelilere KYK müjdesi!
Üniversitelilere KYK müjdesi!
Hain tuzak son anda farkedildi
Hain tuzak son anda farkedildi
Mansur Yavaş 80 taşeron işçiyi kapının önüne koydu
Mansur Yavaş 80 taşeron işçiyi kapının önüne koydu
Sosyal medya bu klibi konuşuyor! Güçlüyüz çünkü...
Sosyal medya bu klibi konuşuyor! Güçlüyüz çünkü...
Türkiye’den tarihi anlaşma için yeni hamle
Türkiye’den tarihi anlaşma için yeni hamle
Başkan Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması
100 bin konut müjdesi! Erdoğan şartları açıkladı
100 bin konut müjdesi! Erdoğan şartları açıkladı
Okul kantinleri nasıl denetleniyor?
Okul kantinleri nasıl denetleniyor?
Mert'in ailesi yaşadıkları acıyı anlattı ve firmadan şikayetçi olacaklarını söyledi
Mert'in ailesi yaşadıkları acıyı anlattı ve firmadan şikayetçi olacaklarını söyledi
Kız yurdunda 103 öğrenci zehirlendi!
Kız yurdunda 103 öğrenci zehirlendi!
JÖH ve PÖH'lerden kritik operasyon!
JÖH ve PÖH'lerden kritik operasyon!
Daha Fazla Video Göster