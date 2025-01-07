Teröristler kaçarken köye mayın döşedi! A Haber görüntüledi

PKK terör örgütü Münbiç'ten ayrıldı. Ayrılırken de pek çok köye mayın döşedi. Mayınların temizlenmediği köylerde giriş ve çıkışa izin verilmiyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o köyden detayları aktardı.

PKK terör örgütü, Münbiç'ten kaçarken birçok köye mayın döşedi. Bazı köylerde henüz mayın temizliği yapılmadığı için giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur köydeki durumu aktardı.

Halil İbrahim Uğur: A Haber ekibi olarak Suriye'nin Münbiç ilçesine bağlı Çatal Köyünün tam da girişindeyiz. Şu anda Çatal köyünde hiçbir sivil yaşamıyor. Sebebine gelince, hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi, Çatal Köyü'ne uzanan yol burada taşlarla kapatılmış. Bunun anlamı buradan sonrasına hiç kimse girmesin çünkü güvenli değil. Güvenli değili anlamı nedir? Burada mayınlar olabilir. Çünkü PKK Çatal Köyü'nden ayrılırken pek çok noktaya mayınlar döşedi. Yine el yapımı patlayıcılar yerleştirdi. Bu nedenle şu anda insanlar kendi evlerine, kendi köylerine giremiyorlar.

Buradaki mayınlar tarandıktan sonra işte yeniden buradaki insanlar köylerine kavuşmuş olacaklar. Şunu ifade edelim, bizim bastığımız yer şu anda asfalt ve biz asfalt zemin üzerinden ayrılmıyoruz çünkü asfaltın olmadığı yer güvenli değil. Yani asfaltın kenarındaki yoldan bile geçmek şu anda ama çok tehlikeli çünkü burada PKK vardı. 2016 yılında buraya geldi ve gelir gelmez de zaten katliamlara başladı.

Köyü adeta yerle bir etti. Hemen yan tarafta evler var. Bakın, işte o evler teker teker vuruldu. Yine buradaki PKK terör örgütü tarafından buradaki evler boşaltıldı. Ve ardından da burada yine o evler bombalarla vurularak imha edildi. Bizler şu anda işte köyün ne kadar kötü bir hale getirildiğini ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bununla da sınırlı değil. Hemen karşımızda bir ev var. Sıradan bir ev gibi görünse de ki zaten sıradan bir evdi burası. Geçmişte ama PKK terör örgütü bu noktaya geldiğinde işte bu evi adeta bir karargah gibi kullanmaya başladı ve bölgedeki koordinatlar, koordinasyon buradan sağlanmaya başlandı.

Bakın etrafında toprak var. Toprağın içerisinde yine gizlenmiş mevziler var ki onların bazıları da tünellerle bağlantılı. Yani hemen şu karşıda açık olan yerden aşağıya indiğinizde tünel var ve o tünellerle diğer köylere bağlantı yapabiliyorsunuz. Hemen ileride büyük bir bina var. Diğer köy oluyor orası ve o köyde de yine Kerpiçli Köyü'nde de bağlantısı var. Bulunduğumuz yerin yani buradaki binadan direkt o binaya geçiş yapılabiliyor. Şu anda asfalt yoldan ayrıldık. Toprağa basıyoruz ama burada nöbet tutan Suriye Milli Ordusunun askerleri var. Sultan Murat Tümenine bağlı çalışıyorlar. Onlar bu eve daha öncesinde geldiler. Bizler de onların bastığı yerlere basarak ilerleyeceğiz ve oradaki tünelleri de ekranlara getirmeye çalışacağız.

Çünkü buradaki her evin altında neredeyse bir tünel var. Bir tünele bağlantısı bulunuyor. Özellikle de Hain Bölücü terör örgütü, PKK'nın karargah olarak kullanmış olduğu evlerin etrafı hem mayınlı hem de tünellerle bağlantılı.