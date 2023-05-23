23 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Teröristbaşı Duran Kalkan'ın yakın koruması enselendi! İçişleri Bakanlığından flaş açıklama

Teröristbaşı Duran Kalkan'ın yakın koruması enselendi! İçişleri Bakanlığından flaş açıklama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2023 16:21
PKK terör örgütüne yönelik olarak Tekirdağ merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında terörist başı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan teröristin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Konuyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yakalanan şahsın seçim günü Atatürk imzalı çanta ile gezdiği ortaya çıktı.
Numan Kurtulmuş A Haber’de
Numan Kurtulmuş A Haber’de
Sahipsiz çantayı ’ölmek istiyorum’ diyerek fırlattı!
Sahipsiz çantayı 'ölmek istiyorum' diyerek fırlattı!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Teröristbaşı Kalkan’ın yakın koruması enselendi
Teröristbaşı Kalkan'ın yakın koruması enselendi
28 Mayıs’ta sandığa gitmeliyiz
"28 Mayıs’ta sandığa gitmeliyiz"
Depremzedelerin kaldığı oteli bastılar!
Depremzedelerin kaldığı oteli bastılar!
Teröristbaşı Kalkan’ın yakın koruması enselendi
Teröristbaşı Kalkan'ın yakın koruması enselendi
Yaşar Yıldırım A Haber’de
Yaşar Yıldırım A Haber'de
AK Parti depremzedeleri yalnız bırakmıyor
AK Parti depremzedeleri yalnız bırakmıyor
MİT’ten Mossad operasyonu!
MİT'ten Mossad operasyonu!
Uğur’la tartışan gencin hayatı kabusa döndü!
Uğur'la tartışan gencin hayatı kabusa döndü!
Aile kalkanı modeli netleşti!
Aile kalkanı modeli netleşti!
Daha Fazla Video Göster