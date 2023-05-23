23 Mayıs 2023, Salı
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Teröristbaşı Duran Kalkan'ın yakın koruması enselendi! İçişleri Bakanlığından flaş açıklama
PKK terör örgütüne yönelik olarak Tekirdağ merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında terörist başı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan teröristin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Konuyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yakalanan şahsın seçim günü Atatürk imzalı çanta ile gezdiği ortaya çıktı.