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Teröristbaşı Duran Kalkan HDP'ye yol çizdi! Türkiye'yi yönetmeliler

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Giriş: 23.06.2021 01:00
PKK terör örgütü elebaşılarından Duran Kalkan yayınladığı videoda HDP'nin İzmir binasına yönelik saldırıya değinirken, gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu. Kullandığı ifadelerle terör örgütü PKK'ya yol haritası çizen Kalkan, "Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP Türkiye'yi yönetmeli. İktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı. Biz PKK olarak destek veririz" ifadelerini kullandı.
Teröristbaşı Duran Kalkan HDP'ye yol çizdi! Türkiye'yi yönetmeliler
Teröristbaşı Duran Kalkan HDP'ye yol çizdi! Türkiye'yi yönetmeliler
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