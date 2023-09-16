16 Eylül 2023, Cumartesi
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Terör yuvası İBB! Yavuz Saltık için istenen ceza belli oldu! DİAYDER yapılanmasının hesabı soruluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yardım kartları verdiği iddiasıyla "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.