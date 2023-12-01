Terör sevici Şebnem Korur Fincancı ile merkez konseyi üyeleri görevden alındı! HEDEPKK ve CHP yine zıpladı

Terör sevici Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile merkez konseyi üyeleri mahkeme kararıyla görevden alındı. Sosyal medyadan yapılan skandal paylaşımda, "Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması, iktidarın yargı eliyle yaptığı yeni bir darbedir, kayyum darbesinin devamıdır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan bir terör sevicilere bir diğer destek de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Geçtiğimiz günlerde önce PKK'lı Pervin Chakar'ın elini öpen Özgür Özel, dün de TSK'ya iftira atan Şebnem Korkuk Fincancı'yı CHP Genel Merkezi'nde ağırlamıştı.

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