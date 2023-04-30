30 Nisan 2023, Pazar
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Terör örgütünün hedefindeki bölge: Dağlıca
Türk Savunma Sanayii'nin gelişmesiyle birlikte PKK terör örgütüne ağır bir darbe vuruldu. Sınır dışı operasyonlarla PKK'nın kampları yerle bir edildi. 2000'li yıllar ise Türkiye'nin terörle mücadelesinin en çetin olduğu yıllardı. Özellikle de sınır karakollarımıza peş peşe saldırılar düzenlendi. Onlarca askerimizin şehit olduğu Dağlıca'da neler yaşandı? İşte detaylar...