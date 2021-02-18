"Terör örgütü ağzıyla devleti suçluyorlar! ALLAH bunun hesabını sorusun..." | Video

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında Gara harekatı sonrası siyasette yaşananları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, CHP'ye terör örgütü PKK'yı açıkça lanetleyemeyen HDP ile sürdürdükleri işbirliğine tepki gösterdi. Özkan, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği bu günlerde CHP'nin PKK ve FETÖ ile arasında çizgi çekemediğini beşinci kol faaliyeti yürüttüğünü iddia ederek tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Bülbül ise Bu çok acı bir şey, "Bakın devlet olarak biz yapmadık, terör örgütü yaptı." demek durumunda kalmak bu memleket bu millet için züldür, devlet için züldür. Bu devleti bunları mecbur edenlere ALLAH bunun hesabını sorsun. Türk devletinin bu noktada yalan söyleyeceğini düşünmek, terör örgütünün ağzından devlete yönelik bu iddialarda bulunmak hiçbir şekilde kabul edilecek bir durum değildir." diyerek sert tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında Gara harekatı sonrası siyasette yaşananları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

HDP ile CHP'nin aynı istikamette yürüdüklerini ve terörle aralarına çizgi çekemediklerini nereden görüyoruz? 'Türkiye'nin bütün illerini kaosa sürükleyeceğiz' diyen Selahattin Demirtaş'ı son 1 yıl içerisinde cezaevinde HDP'lilerden çok CHP'liler ziyaret etti. Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Cerablus'ta, Münbiç'te Aynel Arap'tan, Kamışlı'ya kadar olan bölgede terör koridorunu bertaraf ederken Mehmetçiğimiz mücadele ederken, bakıyoruz ki Bay Kemal, sırtını Kandil'e dayayan, FETÖ'den güç alan ve Türkiye düşmanları dost olarak görerek aziz milletimize karşı beşinci kol faaliyetleri sürdüren CHP 'Orada ne işimiz var? PYD/YPG terör örgütü değildir?' ifadelerini kullanabilmişlerdi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

İyi Parti Grup Başkavekili Devişoğlu'nun Meclis'te yaptığı "PKK'nın dostları ve onlarla işbirliği yapanlarda bizim düşmanımızdır" ifadesi tahminimizce CHP'ye yönelik bir ifade olarak değerlendiriyoruz. Ancak Dervişoğlu'nun bu değerlendirmesinin şahsi bir düşünce olarak kalacağını tahmin ediyoruz. İnşallah bu ifadelerine Genel Başkanları da sahip çıkar. Özellikle Gara operasyonu özelinde söyleyeyim, çok ciddi bir ağız ve fikir birliği olduğunu görüyoruz. Operasyon başarılı bir şekilde icra edildi. PKK'nın kahpece masum vatandaşlarımızı şehit etmesi sonucunda kardeşlerimizi canlı olarak oradan alamadık. Ama bu operasyonun başarısız olduğu neticesini doğurmaz. Ancak bi bakıyorsunuz. "Operasyon başarısız. Devlet başarısızlığa uğramış, Bunun siyasi sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanıymış, hesap vermeliymiş..." gibi son derece tehlikeli ve hiçte iyi niyetli olmayan bir tavırla karşı karşıyayız. Olayın sosyal medya ve diğer yönleriyle kamuoyunda yansıtıldığına bakıldığında ALLAH'tan devletimiz naaşlarına ulaşabildi. Naaşlarını Malatya'ya getirip ailelerine gösterebildi. Bu çok acı bir şey, "Bakın devlet olarak biz yapmadık, terör örgütü yaptı." demek durumunda kalmak bu memleket bu millet için züldür, devlet için züldür. Bu devleti bunları mecbur edenlere ALLAH bunun hesabını sorsun. Türk devletinin bu noktada yalan söyleyeceğini düşünmek, terör örgütünün ağzından devlete yönelik bu iddialarda bulunmak hiçbir şekilde kabul edilecek bir durum değildir.