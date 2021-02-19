- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Terör nasıl besleniyor? Kim kiminle beraber?
Terör sadece para ile silahla beslenmiyor. Verilen siyasi demeçler destek mesajları en büyük güç kaynağı. Bakın ülkemizde son yaşanan olaylarda kim hangi açıklamaları yaptı ve bu açıklamalar kimlerin işine yaradı?
Terör sadece para ile silahla beslenmiyor. Verilen siyasi demeçler destek mesajları en büyük güç kaynağı. Bakın ülkemizde son yaşanan olaylarda kim hangi açıklamaları yaptı ve bu açıklamalar kimlerin işine yaradı?