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Terör nasıl besleniyor? Kim kiminle beraber?

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Giriş: 19.02.2021 12:17
Güncelleme:19.02.2021 12:40
Terör sadece para ile silahla beslenmiyor. Verilen siyasi demeçler destek mesajları en büyük güç kaynağı. Bakın ülkemizde son yaşanan olaylarda kim hangi açıklamaları yaptı ve bu açıklamalar kimlerin işine yaradı?

Terör sadece para ile silahla beslenmiyor. Verilen siyasi demeçler destek mesajları en büyük güç kaynağı. Bakın ülkemizde son yaşanan olaylarda kim hangi açıklamaları yaptı ve bu açıklamalar kimlerin işine yaradı?

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