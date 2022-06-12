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Terör hedefleri nasıl yok edilecek? A Haber ekipleri sınırın sıfır noktasında

A Haber
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Giriş: 12.06.2022 14:46
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan, binlerce insanın göçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik olası harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabirleri Mehmet Sabri Uğurbaş, Ata Gündüz Kurşun ve Mehmet Geçgel sınırın sıfır noktasından aktardı.
A Haber sınırın sıfır noktasında A HABER SINIRIN SIFIR NOKTASINDA

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A Haber sınırın sıfır noktasında
A Haber sınırın sıfır noktasında
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