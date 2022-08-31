Terör bağlantılı 33 kişi hala görevde! Mersin Büyükşehir Belediyesi nasıl terör yuvasına döndü?

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli arasında 33 kişinin ölen ya da tutuklu bulunan teröristlerin yakını olduğu tespit edildi. Bu kişilerin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya devam ettikleri ortaya çıktı. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Vahap Seçer milli güvenlik sorunu haline geldi" dedi.

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