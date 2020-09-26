Terazide yapılan hileyi anlamak mümkün mü? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Denizli’de pazar esnafının tartıda yaptığı hile ülkenin gündemine bomba gibi düşerken tüketicinin 'zam' endişesinden yararlanan bazı firmalar, fiyat algısını bozmadan 'gramaj'ların arkasına sığınıyor. Ürünün fiyatı belki aynı kalıyor ancak her geçen gün gramı eriyor. Peki terazide yapılan hileyi anlamak mümkün mü? Terazide hile nasıl yapılıyor? Tüketici bu hileleri nasıl anlayabilir tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayına bağlanan Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu verdi.

Aydın Ağaoğlu, "Gramaj oyunları çeşitli şekillerle yapılıyor ama bu olay semt pazarında yaşandı. Vatandaşların en çok güvenerek taze ve ucuz diye aldığı bir yerde yaşandı. Orayı bir para koyulan çekmece gibi kullanıyor. Esnafımızın için böyle kötü niyetli insanlar sızmışsa bizlerin görevi."ifadelerini kullandı. Tüm detaylar haberimizde...