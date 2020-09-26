26 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Terazide yapılan hileyi anlamak mümkün mü? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Terazide yapılan hileyi anlamak mümkün mü? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2020 14:06
Güncelleme:26.09.2020 14:20
Denizli’de pazar esnafının tartıda yaptığı hile ülkenin gündemine bomba gibi düşerken tüketicinin 'zam' endişesinden yararlanan bazı firmalar, fiyat algısını bozmadan 'gramaj'ların arkasına sığınıyor. Ürünün fiyatı belki aynı kalıyor ancak her geçen gün gramı eriyor. Peki terazide yapılan hileyi anlamak mümkün mü? Terazide hile nasıl yapılıyor? Tüketici bu hileleri nasıl anlayabilir tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayına bağlanan Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu verdi.

Aydın Ağaoğlu, "Gramaj oyunları çeşitli şekillerle yapılıyor ama bu olay semt pazarında yaşandı. Vatandaşların en çok güvenerek taze ve ucuz diye aldığı bir yerde yaşandı. Orayı bir para koyulan çekmece gibi kullanıyor. Esnafımızın için böyle kötü niyetli insanlar sızmışsa bizlerin görevi."ifadelerini kullandı. Tüm detaylar haberimizde...

İP'te liste krizi! Akşener'e ‘Görev vermeyin’ ziyareti
İP'te liste krizi! Akşener'e ‘Görev vermeyin’ ziyareti
Terazide yapılan hileyi anlamak mümkün mü?
Terazide yapılan hileyi anlamak mümkün mü?
Teknofest'e Ebabil damgası!
Teknofest'e Ebabil damgası!
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı
Devrim gibi yenilik! 5 günde 120 bin kişi başvurdu
Devrim gibi yenilik! 5 günde 120 bin kişi başvurdu
MEB'den özel okullarla ilgili flaş karar!
MEB'den özel okullarla ilgili flaş karar!
İstanbul'da ürküten manzara!
İstanbul'da ürküten manzara!
Çağları aşan şaheser!
Çağları aşan şaheser!
Başkan Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı
Başkan Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı
Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi öldürüldü
Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi öldürüldü
CHP'li İlhan Cihaner'den Kobani olayları kapsamında gözaltına alınan HDP'li isimlere destek çağrısı
CHP'li İlhan Cihaner'den Kobani olayları kapsamında gözaltına alınan HDP'li isimlere destek çağrısı
TTB'den bir skandal daha
TTB'den bir skandal daha
Daha Fazla Video Göster