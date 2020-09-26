Firmaların yeni oyunu ifşa oldu! Gram gram hile...

Market alışverişinden sonra siz de sık sık 'eskiden aldığım pakette sanki daha çok olurdu' diye aklınızdan geçiriyor musunuz? Yanıldığınızı düşünmeyin, doğru hatırlıyorsunuz!

Girdi maliyetinin arttığını hesaplayanlar, bu artışı gıda ürünlerine yansıtıyorlar. Bu nedenle dönem dönem döviz kurundaki dalgalanma, petrol fiyatı gibi etkenleri öne süren firmalar, anında harekete geçiyor. Ancak tüketici algısını kullanmak isteyen firmalar ise 'gramaj'a sığınıyor. Yani fiyatlar tüketici için aynı görünürken, aldığı ürün aynı ağırlıkta olmuyor. Çerezler, atıştırmalıklar, hatta pakete giren tüm temel gıda ürünleri bundan nasibini alıyor.