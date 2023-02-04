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Tenis kortuydu şimdi iskele babasına dönüştü! İBB kaderine terk ettiği alan ne olacak?

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Giriş: 04.02.2023 11:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir icraatı daha harabeye döndü ve kaderine terk edildi. Yaklaşık iki yıl önce tenis kortu yapılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte maç yaptığı yüzer platform şimdilerde iskele babasına dönüşmüş durumda. İstanbullular ise teknelerin bağlandığı yüzer platformun yeniden kullanılır hale getirilmesini istiyor.
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