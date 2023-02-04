04 Şubat 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tenis kortuydu şimdi iskele babasına dönüştü! İBB kaderine terk ettiği alan ne olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir icraatı daha harabeye döndü ve kaderine terk edildi. Yaklaşık iki yıl önce tenis kortu yapılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte maç yaptığı yüzer platform şimdilerde iskele babasına dönüşmüş durumda. İstanbullular ise teknelerin bağlandığı yüzer platformun yeniden kullanılır hale getirilmesini istiyor.