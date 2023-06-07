Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşlar artık asgari ücrete yapılacak ara zammın miktarını merakla beklerken, Başkan Erdoğan'ın "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklamasıyla gündem daha da hareketlendi. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber ekranlarında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin senaryoları değerlendirdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz zammı yüzde kaç olur? İşte detaylar...