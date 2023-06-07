07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2023 18:32
Türkiye'de milyonlarca vatandaşlar artık asgari ücrete yapılacak ara zammın miktarını merakla beklerken, Başkan Erdoğan'ın "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklamasıyla gündem daha da hareketlendi. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber ekranlarında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin senaryoları değerlendirdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz zammı yüzde kaç olur? İşte detaylar...
Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ilişkisinde son nokta!
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ilişkisinde son nokta!
Millet İttifakı diye bir şey kalmadı
"Millet İttifakı diye bir şey kalmadı"
Başkan Erdoğan’dan savaş diplomasisi!
Başkan Erdoğan'dan savaş diplomasisi!
Bahar yağışları Eber’e can suyu oldu
Bahar yağışları Eber’e can suyu oldu
Seçim yenilgisi sonrası HDP bölündü
Seçim yenilgisi sonrası HDP bölündü
Meclis’te “Başkanlık” seçimi heyecanı!
Meclis’te “Başkanlık” seçimi heyecanı!
Aile Bakanı Göktaş deprem bölgesine gidiyor
Aile Bakanı Göktaş deprem bölgesine gidiyor
CHP kurultay takvimi belli oldu
CHP kurultay takvimi belli oldu
İBB’ye Kız Kulesi sahil yolu isyanı
İBB'ye Kız Kulesi sahil yolu isyanı
TBMM’de yemin töreni! Bakanlar yemin etti
TBMM'de yemin töreni! Bakanlar yemin etti
TBMM’de yemin töreni
TBMM'de yemin töreni
Daha Fazla Video Göster