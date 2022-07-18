Tel Rıfat ve Münbiç'e operasyon ne zaman? Terör mevzilerinde rejim bayrağı

Suriye'nin kuzeyine 5'inci operasyon için hazırlık sürüyor. Olası harekatta ilk hedef Tel Rıfat ve Münbiç. Öte yandan PKK/YPG teröristler bulundukları noktalara rejim bayrağı asıyor. A Haber Münbiç sınırında terör mevzilerini görüntüledi. Peki bölgede son durum ne? Detayları Münbiç sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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