Tel Aviv'de savaşın izleri: Ramat Gan'da füze saldırısı sonrası yıkım ve ABD-İsrail dayanışması

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinde dün gece yaşanan şiddetli füze saldırısının ardından bölgedeki son durum A Haber ekranlarında anbean aktarıldı. Bir binanın üçüncü katına isabet eden füze parçaları sonucu 70 yaşındaki iki sivil hayatını kaybederken, patlamanın yaşandığı noktaya ABD ve İsrail bayraklarının yan yana asılması dikkat çekti. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, teknik aksaklıklar ve yaklaşan protestolar savaşın toplumsal etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.