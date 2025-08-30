TEKNOFEST Mavi Vatan’da 30 Ağustos heyecanı! A Haber TCG Sancaktar’dan canlı yayında

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 'Mavi Vatan' temasıyla denizlere açılıyor. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan festival üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın hem Türkiye’nin deniz gücünü hem 30 Ağustos’u hem de TCG Sancaktar’ın özelliklerini anlattı.

