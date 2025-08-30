30 Ağustos 2025, Cumartesi

TEKNOFEST Mavi Vatan'da 30 Ağustos heyecanı! A Haber TCG Sancaktar'dan canlı yayında

TEKNOFEST Mavi Vatan'da 30 Ağustos heyecanı! A Haber TCG Sancaktar'dan canlı yayında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 10:58
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 'Mavi Vatan' temasıyla denizlere açılıyor. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan festival üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın hem Türkiye’nin deniz gücünü hem 30 Ağustos’u hem de TCG Sancaktar’ın özelliklerini anlattı.
