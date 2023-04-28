TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar’dan önemli açıklamalar

TEKNOFEST 2023 heyecanı bugün başladı. TEKNOFEST’in açılışında konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST’in her daim yaşaması lazım. Bu meydan Türkiye istiklalini Türk gençlerinde görenlerindir. Dünya destek olurken içeriden köstek olanlar var. Yurt dışına gideceğimizi söyleyenler bizi hiç tanımamışlar. Biz bu topraklarda misafir değil ev sahibiyiz. Ay yıldızlı bayrak altında mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN