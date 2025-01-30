30 Ocak 2025, Perşembe

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Teğmenler için karar haftası!

Teğmenler için karar haftası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 01:27
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı korsan yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5 teğmen ve 8 askeri personel hakkında yüksek disiplin süreci tamamlandı. Kararın, milli savunma bakanlığı ve kara kuvvetleri komutanlığı onayına sunulmasının ardından bugün açıklanması bekleniyor.
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Teğmenler için karar haftası!
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