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TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci sürüyor, enflasyonun ana eğilimi geriledi

TCMB Başkanı Karahan: “Dezenflasyon süreci sürüyor, enflasyonun ana eğilimi geriledi”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 22:27
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, hazirandan bu yana dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, enflasyonun ana eğiliminde belirgin düşüş yaşandığını ve cari dengede iyileşme görüldüğünü açıkladı. Karahan, küresel belirsizliklerin sürdüğünü belirtirken, para politikasında sıkı duruşun korunacağını vurguladı.
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TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci sürüyor, enflasyonun ana eğilimi geriledi
Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi!
Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi!
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