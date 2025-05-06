TCMB Başkanı Karahan: “Dezenflasyon süreci sürüyor, enflasyonun ana eğilimi geriledi”

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, hazirandan bu yana dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, enflasyonun ana eğiliminde belirgin düşüş yaşandığını ve cari dengede iyileşme görüldüğünü açıkladı. Karahan, küresel belirsizliklerin sürdüğünü belirtirken, para politikasında sıkı duruşun korunacağını vurguladı.

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